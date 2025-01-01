Hisar News: दिन में रक्षाबंधन, रात में कचरा उठान, पुलिस पहरे में चला निगम का अभियान

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निगम की टीम दो जेसीबी और एक डंपर लेकर तोशाम रोड स्थित आईटीआई चौक पहुंची। एहतियातन पुलिस ने रास्ते को वनवे कर दिया। करीब दो घंटे में 20 टन कचरा उठाकर डंपिंग स्टेशन भिजवाया गया। रक्षाबंधन होने के कारण सफाई कर्मचारियों ने अभियान का विरोध नहीं किया।वहीं, कचरा उठाने के अभियान को लगातार जारी रखने के लिए निगम प्रशासन ने आसपास के जिलों से पुलिस की तीन से चार कंपनियां मांगी हैं। पुलिस के सहयोग से शनिवार को भी बड़े स्तर पर कचरा उठाने की तैयारी है। साथ ही डोर-टू-डोर कचरा उठाने के लिए निजी एजेंसी की गाड़ियां चलाने का प्रयास किया जाएगा।दिन में मनाया त्योहार, रात को कार्रवाईनगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को 23वें दिन भी जारी रही। रक्षाबंधन के कारण दिन में निगम प्रशासन ने कचरा उठाने का अभियान नहीं चलाया और न ही डोर-टू-डोर कचरा संग्रह करने वाली एजेंसी की गाड़ियां चलीं। 23 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप होने के कारण शहर में 4,500 टन से अधिक कचरा सड़कों और मुख्य चौराहों पर जमा है। रिहायशी इलाकों से लेकर मुख्य बाजारों तक लगे कचरे के ढेरों से दुर्गंध उठ रही है। इससे संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया है।कचरा उठाने के लिए तहसीलदार मुकेश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। वह तीन बसों में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ रात नौ बजे आईटीआई चौक पहुंचे। नगर निगम की टीम दो जेसीबी और एक डंपर लेकर रात 10:30 बजे पहुंची। टीम ने करीब दो घंटे में 20 टन कचरा हटाया। इस दौरान डीएमसी जितेंद्र सिंह, एसडीओ सुनील लांबा, महिला पुलिस और खुफिया पुलिस बल भी तैनात रहा।सफाई कर्मचारी 23वें दिन भी डटेअपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। कर्मचारियों ने निगम प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रधान सुरेंद्र उर्फ गोलू ने कहा कि सरकार उनकी जायज मांगों की अनदेखी कर रही है, इसलिए हड़ताल लंबी खिंच रही है। सभी मांगें माने जाने के बाद ही हड़ताल समाप्त होगी।सड़कों पर सड़ांध, लोगों का जीना मुहालशहर के मुख्य मार्गों, सब्जी मंडियों और गलियों में कचरे के ढेर लगे हैं। सड़ रहे कचरे के आसपास लावारिस पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। शहर में वायरल बुखार और डेंगू के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं।सबसे ज्यादा कचरा वार्ड तीन में फैलाशहर में सबसे ज्यादा गंदगी वार्ड नंबर तीन में है। प्रमुख रास्तों से लेकर अंदरूनी सड़कों तक कचरा फैला है। सेक्टरों में सबसे ज्यादा कचरा सेक्टर 14 में है। निगम प्रशासन यहां दो स्थानों से जेसीबी की मदद से कचरा उठवा चुका है, लेकिन रोजाना दोबारा कचरा जमा हो रहा है। जिन स्थानों से निगम कचरा उठवा रहा है, वहां लोग फिर से कचरा डाल रहे हैं।नगर निगम प्रशासन की ओर से कचरा उठाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को स्वच्छ शहर मिले।- सी जयाश्रद्धा, नगर निगम आयुक्त