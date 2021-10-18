Hisar News: ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर नायब तहसीलदार समेत दो कर्मियों को नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:17 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
हांसी। जन संवाद और सीएम विंडो पोर्टल पर दर्ज नागरिकों की शिकायतों की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर खेड़ी जालब उप तहसील के नायब तहसीलदार समेत दो कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। वीरवार को जिला सचिवालय परिसर में आयोजित बैठक में नायब तहसीलदार अनुपस्थित मिले।
इस पर एडीसी लक्षित सरीन ने कड़ा संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले संबंधित कार्यालय के दो कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
एडीसी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी कार्यों के प्रति गंभीरता व जिम्मेदारी बरतने और निर्धारित बैठकों में समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों से जुड़े कार्यों में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
विज्ञापन
बैठक में दोनों पोर्टलों पर दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई। एडीसी ने कहा कि जन संवाद और सीएम विंडो सरकार के महत्वपूर्ण माध्यम हैं जिनके जरिये नागरिक अपनी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाते हैं।
वहीं लघु सचिवालय में वीरवार को समाधान शिविर आयोजित किया गया। एसडीएम राजेश खोथ ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं। सीवरेज सफाई में लापरवाही की शिकायत पर उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने और जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
इस पर एडीसी लक्षित सरीन ने कड़ा संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले संबंधित कार्यालय के दो कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन
एडीसी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी कार्यों के प्रति गंभीरता व जिम्मेदारी बरतने और निर्धारित बैठकों में समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों से जुड़े कार्यों में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
विज्ञापन
बैठक में दोनों पोर्टलों पर दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई। एडीसी ने कहा कि जन संवाद और सीएम विंडो सरकार के महत्वपूर्ण माध्यम हैं जिनके जरिये नागरिक अपनी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाते हैं।
वहीं लघु सचिवालय में वीरवार को समाधान शिविर आयोजित किया गया। एसडीएम राजेश खोथ ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं। सीवरेज सफाई में लापरवाही की शिकायत पर उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने और जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।