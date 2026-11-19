उत्तरी हवाओं के कारण रात के तापमान में गिरावट जारी है। बुधवार को बालसमंद में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे कम रहा। हिसार में रात का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस और दिन का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना है और सुबह कोहरा छा सकता है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के कारण दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलने और वातावरण में नमी बढ़ने के आसार हैं, जिससे हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में धुंध व कोहरा छाने की संभावना है। पिछले सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश व बूंदाबांदी हुई थी, जिसके बाद उत्तरी हवाओं से तापमान में गिरावट आई है।प्रदेश में 22 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है, लेकिन अगले तीन-चार दिनों में कोहरा और कुहासा बढ़ सकता है। हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व और अनुकूल मौसमी परिस्थितियां कोहरे के निर्माण में सहायक होंगी।हिसार में बुधवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 239 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। मंगलवार को यह 149 और 15 नवंबर को 145 रहा था। पिछले 17 दिनों में केवल इन्हीं दो दिनों में एक्यूआई सबसे कम दर्ज किया गया। इस अवधि में 10 दिन सूचकांक 300 से अधिक दर्ज किया गया था। सोमवार को 338 एक्यूआई के साथ हिसार देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना था। 50 तक एक्यूआई को साफ और 51 से 100 तक को संतोषजनक श्रेणी में माना जाता है।कुरुक्षेत्र में वायु गुणवत्ता में पिछले दो दिनों में सुधार हुआ है और एक्यूआई 176 दर्ज किया गया है। जिले में ठंड बढ़ रही है और तापमान में भी गिरावट आई है। पिछले दो दिनों में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तीन किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है, जिससे सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास हो रहा है। अगले दो से तीन दिनों में वायु गुणवत्ता के सामान्य श्रेणी में पहुंचने की उम्मीद है।