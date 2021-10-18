Hisar News: प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून, लगातार दूसरे दिन आठ जिलों में बारिश

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मौसम विभाग के अनुसार 5 सितंबर तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी जिलों में बारिश के आसार सबसे अधिक हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि मध्यम श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ 2 सितंबर से सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला में अच्छी बारिश की संभावना है।दक्षिणी जिलों गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी-दादरी में बारिश की संभावना कम है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल और रोहतक समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। उन्होंने बताया कि अगले 10 से 12 दिन में मानसून की विदाई के आसार बन रहे हैं।अंबाला में सबसे अधिक 56.4 एमएम बारिशमौसम विभाग के अनुसार वीरवार को अंबाला में 56.4, रोहतक में 10, फरीदाबाद में 30, गुरुग्राम में 13, कैथल में 5, मेवात में 19, पंचकूला में 3.5, पलवल में 19 और कुरुक्षेत्र में 1 एमएम बारिश दर्ज की गई। बुधवार को अंबाला में 47.8, रोहतक में 10, फरीदाबाद में 30, कैथल में 5.5 और पलवल में 18 एमएम बारिश हुई थी। बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मंगलवार की तुलना में एक डिग्री कम था। इससे पहले मंगलवार रात से बुधवार सुबह 8:30 बजे तक पलवल, सोनीपत, यमुनानगर और गुरुग्राम में बारिश दर्ज की गई थी।