इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम संचालक सुसाइड मामला : आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी

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पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया गया जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। प्रवीन कुमार ने तीन सितंबर को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उसके भाई चरणजीत की शिकायत पर एचटीएम थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रवीन ने सुरेश से करीब 20 लाख रुपये ब्याज पर लिए थे और रकम लौटाने के लिए उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। जांच के दौरान घटनास्थल से .32 बोर का लाइसेंसी रिवाल्वर, पांच जिंदा कारतूस और एक खाली खोल भी बरामद हुआ था। विज्ञापन

पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया गया जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। प्रवीन कुमार ने तीन सितंबर को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उसके भाई चरणजीत की शिकायत पर एचटीएम थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रवीन ने सुरेश से करीब 20 लाख रुपये ब्याज पर लिए थे और रकम लौटाने के लिए उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। जांच के दौरान घटनास्थल से .32 बोर का लाइसेंसी रिवाल्वर, पांच जिंदा कारतूस और एक खाली खोल भी बरामद हुआ था।

हिसार। इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम संचालक प्रवीन कुमार को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को नामजद आरोपी सुरेश कुमार उर्फ कालिया से आईफोन बरामद कर लिया है। सीआईए मिलगेट और चौकी 12 क्वार्टर की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए वीरवार को आरोपी को पकड़ा था।