Hisar News: राखीगढ़ी महोत्सव में पहुंचे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, चाक पर बनाई मिट्टी की कुलिया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उनकी इस गतिविधि को देखकर पर्यटक उत्साहित नजर आए और उनके साथ सेल्फी ली। कलाकारों ने उन्हें सम्मान स्वरूप गुल्लक भेंट की। बत्रा ने धर्मपत्नी पूनम के साथ महोत्सव में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया।उन्होंने राखीगढ़ी की खोदाई में प्राप्त हड़प्पा सभ्यता से जुड़ीं वस्तुओं को देखकर उस दौर की जीवनशैली, शिल्पकला और तकनीकी कौशल के बारे में जानकारी ली। कृत्रिम उत्खनन क्षेत्र में प्रदर्शित पुरातात्विक अवशेषों का भी अवलोकन किया।बत्रा ने महोत्सव परिसर में बने खेल मैदान का भी दौरा किया। उन्होंने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे खिलाड़ियों से परिचय कर उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। महोत्सव में पुरातात्विक विरासत के साथ पारंपरिक कला, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।इस अवसर पर एसडीएम विकास यादव, नायब तहसीलदार खुर्शीद, बीडीपीओ अशोक मेहरा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कलाकार और ग्रामीण मौजूद रहे।बोतल में बनी चारपाई की कलाकृति आकर्षण का केंद्रमहोत्सव में विभिन्न विभागों और उद्यमियों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का दौरा कर पूर्व न्यायाधीश संचालकों से उत्पादों और कामकाज की जानकारी ली। इस दौरान कांच की बोतल के भीतर बारीकी से तैयार की गई चारपाई की कलाकृति आकर्षण का केंद्र रही। कलाकार ने यह अनूठी कलाकृति जस्टिस ललित बत्रा को भेंट की।