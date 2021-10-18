Hisar News: सड़क हादसे में छात्र की मौत, दोस्त गंभीर

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बरवाला थाना से जांच अधिकारी रवीश कुमार के अनुसार, गांव मसूदपुर निवासी दीपक खेड़ी चोपटा कॉलेज में जीएनएम की पढ़ाई कर रहा था। शुक्रवार सुबह वह दीपांशु के साथ बाइक पर बरवाला जा रहा था। वहां से दोनों को बस से अंबाला पहुंचकर पासपोर्ट के लिए आवेदन करना था। सुबह करीब 5:15 बजे राजली हेड के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। दीपक के शव को हांसी के नागरिक अस्पताल लाया गया। बरवाला सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। दीपक के पिता राममेहर सिंह खेतीबाड़ी करते हैं। उसकी बड़ी बहन बीटेक की पढ़ाई कर रही है। बेटे की मौत से परिवार में मातम पसरा है।