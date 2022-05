{"_id":"628afa0cd46ee4298523913e","slug":"hisar-news-the-body-of-one-of-the-two-farmers-who-came-down-to-take-out-the-faulty-motor-in-a-40-feet-deep-well-was-found","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Hisar News: 40 फुट गहरे कुएं में मिट्टी में दबे दो किसानों में से एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, हिसार Published by: अनुराग सक्सेना Updated Mon, 23 May 2022 08:36 AM IST