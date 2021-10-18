Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:09 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:09 AM IST
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अग्रसेन भवन
प्रयोगशाला : तप सेवा सुमिरन की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रयोगशाला बदरी नारायण सेवाग्राम मेरठ निवासी डॉ. गोपाल शास्त्री के सान्निध्य में अग्रसेन भवन में स्वास्थ्य एवं अध्यात्म प्रयोगशाला सुबह 8:30 बजे से।
मॉडल टाउन
वार्षिकोत्सव : आर्यसमाज मॉडल टाउन के वार्षिकोत्सव पर हवन सुबह 9 बजे से।
राखीगढ़ी
महोत्सव : नारनौंद के गांव राखीगढ़ी में महोत्सव सुबह 10 बजे से।
जीजेयू
राष्ट्रीय एकीकरण शिविर : गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एनएसएस का सात दिवसीय राष्ट्रीय एकीकरण शिविर सुबह 10 बजे से।
बाल भवन :
सांस्कृतिक कार्यक्रम : बाल भवन हिसार में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
विज्ञापन
प्रयोगशाला : तप सेवा सुमिरन की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रयोगशाला बदरी नारायण सेवाग्राम मेरठ निवासी डॉ. गोपाल शास्त्री के सान्निध्य में अग्रसेन भवन में स्वास्थ्य एवं अध्यात्म प्रयोगशाला सुबह 8:30 बजे से।
मॉडल टाउन
वार्षिकोत्सव : आर्यसमाज मॉडल टाउन के वार्षिकोत्सव पर हवन सुबह 9 बजे से।
राखीगढ़ी
महोत्सव : नारनौंद के गांव राखीगढ़ी में महोत्सव सुबह 10 बजे से।
जीजेयू
राष्ट्रीय एकीकरण शिविर : गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एनएसएस का सात दिवसीय राष्ट्रीय एकीकरण शिविर सुबह 10 बजे से।
बाल भवन :
सांस्कृतिक कार्यक्रम : बाल भवन हिसार में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।