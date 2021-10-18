Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 12:22 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 12:22 AM IST
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मतदान
संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा : त्रिवार्षिक चुनाव के लिए मतदान सुबह आठ से शाम चार बजे तक।
प्रथम मिलन समारोह
गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय : पूर्व छात्र परिषद की ओर से पूर्व गुरुजनों का प्रथम मिलन समारोह सुबह 10 बजे से।
एथलेटिक्स
धिकताना : राजकीय विद्यालय में तीसरी जिलास्तरीय ओपन किडस जूनियर एथलीट प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
वार्षिकोत्सव
पड़ाव चौक : पीजीएसडी स्कूल का वार्षिकोत्सव सुबह 10 बजे से।
जागरूकता रैली
पीएमश्री गंगवा स्कूल : विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रो गीन रैली सुबह 11बजे से।
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संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा : त्रिवार्षिक चुनाव के लिए मतदान सुबह आठ से शाम चार बजे तक।
प्रथम मिलन समारोह
गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय : पूर्व छात्र परिषद की ओर से पूर्व गुरुजनों का प्रथम मिलन समारोह सुबह 10 बजे से।
एथलेटिक्स
धिकताना : राजकीय विद्यालय में तीसरी जिलास्तरीय ओपन किडस जूनियर एथलीट प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
वार्षिकोत्सव
पड़ाव चौक : पीजीएसडी स्कूल का वार्षिकोत्सव सुबह 10 बजे से।
जागरूकता रैली
पीएमश्री गंगवा स्कूल : विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रो गीन रैली सुबह 11बजे से।