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संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा : त्रिवार्षिक चुनाव के लिए मतदान सुबह आठ से शाम चार बजे तक।

प्रथम मिलन समारोह

गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय : पूर्व छात्र परिषद की ओर से पूर्व गुरुजनों का प्रथम मिलन समारोह सुबह 10 बजे से।

एथलेटिक्स

धिकताना : राजकीय विद्यालय में तीसरी जिलास्तरीय ओपन किडस जूनियर एथलीट प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

वार्षिकोत्सव

पड़ाव चौक : पीजीएसडी स्कूल का वार्षिकोत्सव सुबह 10 बजे से।

जागरूकता रैली







पीएमश्री गंगवा स्कूल : विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रो गीन रैली सुबह 11बजे से।

मतदान