Hisar News: हिसार की बाॅक्सर सिमरन ने अंबाला की निकिता को हराया

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हिसार। 7वीं एलीट महिला हरियाणा राज्य बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहले दिन महिला मुक्केबाजों ने रिंग में दमखम दिखाया। वीरवार को अलग-अलग भार वर्गों में 78 मुकाबले हुए। प्रदेश की 26 इकाइयों से 202 महिला खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में पंजीकरण करवाया है।सुबह 9 बजे शुरू हुए मुकाबले रात 10 बजे तक चले। खिलाड़ियों ने तकनीक, फुर्ती और दमदार पंचों के दम पर अगले दौर में जगह बनाने के लिए जोर लगाया। प्रतियोगिता में कुल 10 भार वर्गों में मुकाबले करवाए जा रहे हैं। पहले दिन 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में हिसार सिमरन ने अंबाला की निकिता को हराया। फतेहाबाद की आरती ने सिरसा की जस्मीन को शिकस्त दी।48 से 51 किलोग्राम भार वर्ग में झज्जर की तमन्ना ने सिरसा की कविता और जींद की जन्नत ने सोनीपत की रिद्धिमा को हराया। 51 से 54 किलोग्राम भार वर्ग में झज्जर की मोहिनी ने पंचकूला की मीनाक्षी को मात दी। इसी भार वर्ग में जींद की ज्योति ने सिरसा की जन्नत को पराजित किया। 60 से 65 किलोग्राम भार वर्ग में पलवल की साक्षी ने जीत दर्ज की।15 नवंबर को होंगे फाइनल मुकाबले : प्रतियोगिता का आयोजन यूथ बॉक्सिंग एसोसिएशन हिसार और मंजीत लोहान बॉक्सिंग क्लब की ओर से किया जा रहा है। पूर्व मेयर गौतम सरदाना ने मुख्य अतिथि के रूप में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। चैंपियनशिप का समापन 15 नवंबर को होगा। अंतिम दिन सभी भार वर्गों के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे।