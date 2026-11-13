Hisar News: विवाहिता का बेड पर मिला शव, हत्या का शक

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मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रताड़ना और हत्या की आशंका जताई है। वहीं मृतका के पति का कहना है कि आशा ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। घर में कोई कलह नहीं था और वे एक दिन पहले ही हरिद्वार घूमकर आए थे।जानकारी के अनुसार, जींद के जुलाना निवासी विजयपाल ने अपनी बेटी आशा की शादी करीब चार साल पहले हांसी की दयाल सिंह कॉलोनी निवासी जोनी के साथ की थी। दंपती के दो बेटे हैं।11 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे आशा के पति जोनी ने उसके भाई रिंकू को फोन कर उसकी मौत होने की सूचना दी। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो आशा का शव बेड पर पड़ा मिला। पति ने परिजनों को बताया कि आशा ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। इस पर परिजनों ने हंगामा किया।पुलिस को दी शिकायत में मृतका के पिता विजयपाल ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का पति, जेठ, ससुर और सास करीब एक साल से उसकी बेटी को परेशान कर रहे थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चारों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर हांसी के नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।मृतका के पति जोनी कहना है कि वे घटना से एक दिन पहले ही हरिद्वार घूमकर वापस आए थे। परिवार में किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ था। आशा की केवल अपने मायके जाने को लेकर बात हुई थी। इसके अलावा उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ।जांच अधिकारी सुखजीत सिंह ने बताया कि मृतका के पिता की शिकायत पर पति जोनी, ससुर सतपाल, सास सावित्री और जेठ अंकित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।