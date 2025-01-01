Hisar News: अतिरिक्त बुलडोजर लगाकर उठवा रहे कचरा, यूनियन का अल्टीमेटम आज खत्म

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वहीं बुधवार को यूनियन का अल्टीमेटम खत्म होगा। पक्के कर्मचारियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन), पालिका पे-रोल और निजी एजेंसियों के वर्करों समेत एक हजार से अधिक कर्मचारियों ने मंगलवार को विभिन्न वार्डों और मुख्य मार्गों से कचरा उठाया।एक डंपर में करीब 10 टन कचरा आता है। निगम ने कचरा उठान क्षमता में 20 से 30 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। अभियान से आमजन और दुकानदारों को राहत मिलने लगी है। दूसरी ओर जेल में बंद नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रधान सुरेंद्र उर्फ गोलू को अभी जमानत नहीं मिली है। उनके साथी बुधवार को कानूनी प्रक्रिया के तहत दोबारा प्रयास करेंगे।यूनियन के दबाव के बीच 9 कर्मचारियों की काम पर वापसीनगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को निगम आयुक्त सी जयाश्रद्धा से मुलाकात की। वार्ता के बाद आयुक्त ने हटाए गए नौ कर्मचारियों को बुधवार से काम पर लौटने के निर्देश दिए। इनमें एक नियमित और आठ एचकेआरएन कर्मचारी हैं।145 निजी कर्मियों पर आज होगा फैसलानिजी एजेंसियों से हटाए गए करीब 145 कर्मचारियों की बहाली का मुद्दा अभी लंबित है। इस पर फैसला लेने के लिए संघ का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को फिर आयुक्त से मिलेगा। यूनियन का 48 घंटे का अल्टीमेटम भी बुधवार दोपहर खत्म हो रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि बहाली नहीं हुई तो शहर की सफाई व्यवस्था फिर ठप कर दी जाएगी।अब शहर में नियमित रूप से कचरा उठान हो रहा है। सभी कर्मचारी पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। आयुक्त ने नौ और कर्मचारियों को बुधवार से काम पर लौटने के आदेश जारी किए हैं। डंपरों के अतिरिक्त चक्कर लगवाकर कचरा शहर से बाहर भिजवाया जा रहा है।