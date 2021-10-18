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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Four people, including a one-year-old girl, tested positive for swine flu.

Hisar News: एक साल की बच्ची समेत 4 स्वाइन फ्लू संक्रमित मिले

Wed, 16 Sep 2026 12:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:05 AM IST
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Four people, including a one-year-old girl, tested positive for swine flu.
हिसार। जिले में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवार को एक साल की बच्ची समेत चार नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है।
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शहरी क्षेत्र के आजाद नगर में एक साल की बच्ची, सेक्टर-14 निवासी 65 वर्षीय महिला और जयदेव नगर की 70 वर्षीय महिला संक्रमित मिली है। ग्रामीण क्षेत्र के राखी खास गांव में 57 वर्षीय किसान भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आया है। अब तक बीमारी से दो लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में डेंगू के 17 और मलेरिया के चार मामले भी सामने आ चुके हैं।
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विभाग स्वाइन फ्लू को लेकर लगातार निगरानी कर रहा है। नए मामले मिलने के बाद लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से बचने और लक्षण दिखने पर जांच कराने की अपील की गई है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में टीमें गठित की गई हैं, जिनमें आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया है।
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स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। बचाव के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। अब बुजुर्गों के साथ बच्चों में भी संक्रमण मिल रहा है, इसलिए इन आयु वर्ग के लोगों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। लक्षण दिखने पर जांच करवाएं और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। विभाग बीमारी की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है।



डॉ. सुभाष खतरेजा, उप सिविल सर्जन, जिला नागरिक अस्पताल हिसार।
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