पूर्व सरपंच हत्याकांड : शरीर पर मिले चोट के छह निशान

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इनमें तीन सिर और तीन दायां कंधे पर हैं। अधिक खून बहने से उनकी मौत हुई। पुलिस बुधवार सुबह आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। इस दौरान हत्या में अन्य व्यक्ति की भूमिका और वारदात में इस्तेमाल हथियार के बारे में पूछताछ की जाएगी।गांव खारिया निवासी मृतक के भाई सूबे सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि हवा सिंह वर्ष 2006 में गांव के सरपंच रहे थे। वह कुश्ती संघ के पदाधिकारी भी रहे थे। वर्तमान में चंदन नगर में रहते थे और पार्टनरशिप में शराब का ठेका चलाते थे। रविवार रात मकान बेचने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान सगे बेटे बबलू ने उन पर हमला कर दिया।सिर पर चोट लगने के कारण बबलू को पुलिस हिरासत में लेकर जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने मंगलवार को उसे फिट घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई।पुलिस कर रही अन्य व्यक्तियों की भूमिका को लेकर पूछताछसदर थाना पुलिस के जांच अधिकारी दिनेश ने बताया कि पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हवा सिंह चंदन नगर स्थित मकान बेचना चाहते थे, जबकि बबलू इसका विरोध कर रहा था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसने किसी हथियार से हमला कर पिता की हत्या कर दी। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। इस दौरान हत्या में शामिल अन्य व्यक्ति की भूमिका और वारदात में इस्तेमाल हथियार के बारे में पूछताछ की जाएगी।पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गहरी चोट के छह निशान मिलेपोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूर्व सरपंच के सिर पर तीन गहरी चोटें मिली हैं। शरीर के दायां कंधे पर भी तीन चोटों के निशान हैं। डॉक्टरों के अनुसार अधिक खून बहने से उनकी मौत हुई। पुलिस के अनुसार, हमले के बाद उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाया जाता तो जान बचने की संभावना थी।घायल पिता के पास करीब दो घंटे तक ठहरा था आरोपी बेटाछानबीन में सामने आया कि पिता पर हमला करने के बाद बबलू उन्हें मकान में चारपाई पर छोड़कर करीब दो घंटे तक वहीं रहा। इसके बाद वह अपने इलाज के लिए अस्पताल गया। वहां से गांव खारिया पहुंचकर परिवार को पिता के साथ झगड़े की बात बताई। बाद में परिवार के साथ चंदन नगर आया और शव को गांव ले जाकर अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगा। पूर्व सरपंच के शरीर पर चोट के निशान देखकर उनके भाई सूबे सिंह को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।