फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Farmers furious over delay in canal cleaning; threaten to launch a protest.

Hisar News: नहर सफाई में देरी पर भड़के किसान, आंदोलन की दी चेतावनी

Wed, 16 Sep 2026 12:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
Farmers furious over delay in canal cleaning; threaten to launch a protest.
हिसार। नहरों की सफाई में प्रशासनिक लापरवाही और खाद की अनुपलब्धता को लेकर संयुक्त जल संघर्ष समिति ने मंगलवार को सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता (एसई) तथा अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) के साथ अहम बैठक की। विभागीय कार्यलय में हुई बैठक में समिति ने चेतावनी दी कि यदि दो-तीन दिनों के भीतर सफाई कार्य शुरू नहीं हुआ और खाद की किल्लत दूर नहीं की गई, तो किसान बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होंगे।
विज्ञापन

बैठक के बाद समिति के प्रधान विजेंदर बेनीवाल और मुख्य सलाहकार दिलबाग हुड्डा ने कहा कि वह पिछले 15 दिनों से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि बालसमंद ब्रांच की सभी नहरों का बुरा हाल है जिनमें भारी मात्रा में घास उग चुकी है। सफाई न होने के कारण पानी टेल (अंतिम छोर) तक नहीं पहुंचेगा।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि इलाके में बारिश न होने से पहले ही संकट है। ऐसे में यदि समय पर पानी नहीं मिला, तो किसान आगामी फसलों की बिजाई नहीं कर सकेंगे और खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

खाद की किल्लत का मुद्दा भी उठाया :
भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) अंबावता के प्रदेशाध्यक्ष दिलबाग हुड्डा ने सूखे के कारण फसलों की बर्बादी को देखते हुए सरकार से किसानों के लिए 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की है। समिति ने आगामी सीजन के लिए डीएपी और यूरिया की भारी किल्लत का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया और सरकार से समय रहते पर्याप्त खाद का प्रबंध करने की पुरजोर अपील की। बैठक में प्रधान विजेंद्र बेनीवाल, सतबीर झाझड़िया, जगदीश लौरा और दिलबाग हुड्डा लुदास सहित कई प्रमुख सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed