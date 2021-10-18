Hisar News: एमएसपी पर फसलों की खरीद की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन

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हिसार। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने सोमवार को नई अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय पर फसलों की सरकारी खरीद एमएसपी पर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मार्केट कमेटी सचिव भरत शर्मा को ज्ञापन सौंपा।अखिल भारतीय किसान सभा तहसील हिसार के पदाधिकारी शमशेर नंबरदार, रमेश मिरकां, कमलादेवी और अभय राम फौजी के नेतृत्व में किसान कार्यालय पहुंचे। किसान नेताओं सुरेंद्र मान, लक्ष्मण शाहपुर, मास्टर रामकुमार न्योली, मास्टर जयबीर मुकलान और रतन मात्रश्याम ने कहा कि जिले में धान और बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होने से किसान दिन-रात मंडियों में डेरा डाले हुए हैं।उनका आरोप है कि खरीद के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है और वे मजबूरी में आढ़तियों को कम दाम पर फसल बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ की कोई भी फसल अभी तक एमएसपी पर नहीं खरीदी गई है। सरकारी खरीद जल्द शुरू नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।