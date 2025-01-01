Hisar News: पोषाहार का महत्व बताया, स्वच्छता-स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक

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सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित आंगन मिलन कार्यक्रम में डॉ. नेहा धवन ने वकील कॉलोनी, नहर के नजदीक और मंडी सैनियान स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं व बच्चों से संवाद किया। उन्होंने गर्भावस्था और मातृत्व के दौरान पोषण, बच्चों के संतुलित आहार, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की जानकारी दी। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से केंद्रों पर संचालित गतिविधियों, बच्चों की देखभाल, पोषण व्यवस्था तथा महिलाओं-बच्चों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली और उनके कार्य की सराहना करते हुए सम्मानित किया। महिलाओं और बच्चों को भी सम्मानित किया गया।धवन ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र स्वास्थ्य, पोषण और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। स्वस्थ मां और बच्चा मजबूत परिवार एवं सशक्त समाज की नींव हैं। उन्होंने बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता और पोषण के साथ माताओं को संतुलित आहार के प्रति जागरूक करने तथा जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी वर्कर मीनू बाला, अनीता रानी, आरती, अनीता, पार्वती आदि मौजूद रहे।