विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिलने पर शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूलों में दोबारा नमूने लेकर जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। दूसरी बार भी नमूने फेल मिले तो स्कूलों को अपने फंड से वाटर प्यूरीफायर लगवाने होंगे। स्कूलों के पास पर्याप्त बजट नहीं होने पर जिलास्तर पर अतिरिक्त बजट की मांग भेजी जाएगी।जिले के करीब 300 सरकारी स्कूलों से पेयजल के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में चार स्कूलों के पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। इसके बाद विभाग ने इन स्कूलों में दोबारा सैंपल लेने और उनकी जांच करवाने का निर्णय लिया है। दूसरी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।::::::::::::::::::::::सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में सात दिन के अंदर पेयजल की गुणवत्ता की जांच पूरी करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी स्कूलों की जांच रिपोर्ट भी जमा करवानी होगी। अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी स्कूल जांच से वंचित न रहे। निर्धारित समय में जांच पूरी नहीं करवाने और रिपोर्ट जमा नहीं कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। -राम रतन, जिला शिक्षा अधिकारी