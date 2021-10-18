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उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेन संख्या 54603 हिसार-लुधियाना 21 से 24 नवंबर, 14 व 15 दिसंबर तथा 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक कुल 18 फेरे रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 54604 लुधियाना-चूरू 21 नवंबर से 8 जनवरी और 54605 चूरू-लुधियाना 22 नवंबर से 9 जनवरी तक कुल 49-49 फेरे रद्द रहेंगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 54606 लुधियाना-हिसार के 18 फेरे और 54636 लुधियाना-हिसार व 54635 हिसार-लुधियाना के 15-15 फेरे रद्द रहेंगे।ट्रेन संख्या 54634 लुधियाना-भिवानी 28 दिसंबर से 9 जनवरी और 54631 भिवानी-धुरी, 54632 धुरी-सिरसा तथा 54633 सिरसा-लुधियाना 29 दिसंबर से 10 जनवरी तक 13-13 फेरे रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 19027 बांद्रा टर्मिनस-जम्मूतवी 2 जनवरी को रद्द रहेगी।तीन ट्रेनों के बदले जाएंगे रूटट्रेन संख्या 19611 अजमेर-अमृतसर 31 दिसंबर और 2 जनवरी को फिरोजपुर कैंट, लोहियां खास, कपूरथला व जालंधर सिटी होकर चलेगी। इस दौरान तलवंडी, मोगा, जगराओं, लुधियाना और फगवाड़ा में ठहराव नहीं होगा। ट्रेन संख्या 19612 अमृतसर-अजमेर 7 जनवरी को जालंधर सिटी, कपूरथला, लोहियां खास और फिरोजपुर कैंट होकर चलेगी। इसके भी पांच स्टेशनों पर ठहराव नहीं होंगे। ट्रेन संख्या 19028 जम्मूतवी-बांद्रा टर्मिनस 4 जनवरी को परिवर्तित मार्ग से हिसार, हांसी, महम, डोभ भाली, रोहतक, पानीपत और अंबाला होकर जाएगी। इस दौरान जाखल, संगरूर, धुरी और मलेरकोटला में ठहराव नहीं होगा।