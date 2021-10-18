Hisar News: कार पर पालतू कुत्ते के पेशाब करने से विवाद, दंपती और पुत्र घायल

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सेक्टर-33 निवासी श्याम लाल ने बताया कि सुबह करीब साढ़े आठ बजे सेक्टर में मेयर का कार्यक्रम था। वह सेक्टरवासियों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली एक महिला अपने पालतू कुत्ते को घुमाने गली में आई। कुत्ते ने उनकी कार पर पेशाब कर दिया। महिला को टोका तो उसने कहा कि गली में लावारिस कुत्ते भी घूमते हैं पहले उन्हें रोककर दिखाएं। दोनों पक्षों की ओर से तू-तू-मैं-मैं होने लगी। आसपास के लोगों ने एकबारगी मामला शांत करा दिया। श्यामलाल का आरोप है कि करीब 11 बजे एक व्यक्ति ने बेटे शुभम को घर से बाहर बुलाया।शोर सुनकर वह बाहर आए तो देखा कि पड़ोसी महिला समेत तीन लोग शुभम से मारपीट कर रहे थे। बीच-बचाव किया तो उन्हें और पत्नी लता को भी पीटा। शुभम के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। नई अनाज मंडी चौकी से जांच अधिकारी सुमेर ने बताया कि दोनों पक्षाें की तरफ से शिकायत मिली है। अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।