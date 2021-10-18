Hisar News: कैलाश हत्याकांड में तीसरा आरोपी दीपचंद गिरफ्तार, दिल्ली भागने की फिराक में था

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टीम में एएसआई रविंद्र, एसआई कृष्ण कुमार और एसआई चांदी राम शामिल रहे। जांच अधिकारी चांदी राम ने बताया कि मुख्य आरोपी दीपक और दीपचंद की पांच-छह साल से दोस्ती थी। दीपक के कहने पर दीपचंद ने कैलाश को फोन कर कैथल बुलाया। इसके बाद तीनों ट्रक में निकले और रास्ते में शराब खरीदी।बरवाला बाईपास पर कैलाश को नीचे उतारकर दीपचंद ने उसे पीछे से पकड़ लिया और दीपक ने लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। दीपक को दो दिन के रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया है। राधा को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। पुलिस दीपचंद से पूछताछ कर रही है।