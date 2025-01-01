Hisar News: सील तोड़कर फिर शुरू किया निर्माण, निगम ने रुकवाया

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जानकारी के अनुसार, तायल गार्डन निवासी संतोष सरदाना ने नगर निगम से बिना नक्शा स्वीकृति के भूतल पर निर्माण कराया था। इस पर निगम की ओर से हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धाराओं 235, 250, 261, 262 और 263ए के तहत चार जून को नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समय में भवन मालिक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद निगम टीम ने बिल्डिंग को सील कर दिया था।अब भवन मालिक ने सील खोलकर दोबारा निर्माण शुरू करा दिया। कचरा उठान कार्य में जुटे निगम अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी। बाद में मामला सामने आने पर बिल्डिंग ब्रांच के जेई विकास पूनिया ने मौके का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य रुकवा दिया। उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही निर्माण बंद करा दिया गया है।