फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Condition of lanes in Ward 18 to improve at a cost of 1.17 crore.

Hisar News: वार्ड 18 में 1.17 करोड़ से सुधरेंगी गलियों की दशा

Wed, 07 Oct 2026 12:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Condition of lanes in Ward 18 to improve at a cost of 1.17 crore.
हिसार। नगर निगम वार्ड नंबर 18 में टूटी सड़कों और जलभराव की समस्या दूर करने के लिए करीब 1 करोड़ 17 लाख रुपये से विभिन्न निर्माण कार्य करवाएगा। इसके तहत क्षेत्र की गलियों और कॉलोनियों में आईपीबी सड़कों का निर्माण व मरम्मत होगी। टेंडर प्रक्रिया जारी है।
विज्ञापन

दयानंद विंबल वाली गली और सूरत सिंह वाली गली में पुरानी आईपीबी सड़क के निर्माण पर 12.91 लाख रुपये खर्च होंगे। आदर्श कॉलोनी में कम्युनिटी सेंटर से मकान नंबर 55ए तक सड़क निर्माण व मरम्मत पर 2.84 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। शास्त्री नगर की गली नंबर 2 व 3, दादी गौरी मंदिर वाली गली और टाल वाली गली में नई आईपीबी सड़कों के निर्माण पर 38.22 लाख रुपये खर्च होंगे।
विज्ञापन

म्हारी सड़क एप से मिली शिकायत के आधार पर उमेद विहार कॉलोनी की स्ट्रीट नंबर 6 व 7 के सुधार पर 14.43 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। अमरदीप कॉलोनी में पार्क से लीडिंग एंगल पब्लिक स्कूल तक मुख्य सड़क के नवीनीकरण व मरम्मत के लिए 48.39 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------------
शहर के वार्ड नंबर 18 की गलियों के नवनिर्माण के लिए टेंडर लगा दिए गए हैं। जल्द ही प्रक्रिया पूरी होते ही वर्क ऑर्डर जारी कर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा।
- अमित कौशिक, एक्सईएन, नगर निगम हिसार
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed