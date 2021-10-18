Hisar News: कार-बाइक की टक्कर, युवक की मौत

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बरवाला थाना से जांच अधिकारी रवीश कुमार के अनुसार,मसूदपुर निवासी उमेद सिंह ने पुलिस को बताया कि वह खेतीबाड़ी करता है और शुक्रवार सुबह करीब चार बजे बाइक पर धान बेचने बरवाला मंडी जा रहा था। उसके आगे दूसरी बाइक पर हिमांशु, दीपक और संदीप सवार थे। बाइक हिमांशु चला रहा था जबकि दीपक और संदीप पीछे बैठे थे।सिंधड़ गांव से आगे राजली नहर से पहले बरवाला की ओर से आ रही कार का चालक तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत दिशा में आ गया और उसने बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक कार के नीचे फंस गई और कार सड़क किनारे जा गिरी।हादसे में दीपक को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हिमांशु और संदीप गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एंबुलेंस से तीनों को सरकारी अस्पताल हांसी पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। दोनों घायलों को गंभीर हालत में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। बाद में परिजनों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने अज्ञात कार चालक प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।