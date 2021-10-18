Hisar News: बच्चों के हाथों से किताबें छूटीं, थमा दी कस्सी-तसले, वीडियो वायरल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

किसी के हाथ में कस्सी है तो कोई तसले में मिट्टी भरकर दूसरी जगह डाल रहा है। एक विद्यार्थी शिक्षिका का बैग और दूसरा पानी का गिलास लिए दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद विद्यार्थियों से पढ़ाई के बजाय अन्य काम करवाए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।पांचवीं कक्षा तक के इस विद्यालय में करीब 93 विद्यार्थी और तीन शिक्षक कार्यरत बताए जा रहे हैं। वीडियो में शिक्षिका कुर्सी पर बैठी दिखाई दे रही हैं। शिक्षिका ने कहा कि स्कूल में कर्मचारी नहीं हैं और बच्चों के काम नहीं करने पर व्यवस्था संभालना मुश्किल होता है। हालांकि, बच्चों से इस तरह काम करवाए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विद्यालय हिसार खंड शिक्षा अधिकारी-1 के कार्यालय के साथ ही स्थित है।बच्चों को हमने काम करने के लिए नहीं कहा था। हम खुद भी उनके साथ काम कर रहे थे। बच्चे अपनी मर्जी से काम करने के लिए आए थे। स्कूल की ओर से किसी बच्चे को काम करने के लिए मजबूर नहीं किया गया।