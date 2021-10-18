फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Bed moved from the spot where plaster fell; PMO official met the Deputy Commissioner.

Hisar News: प्लास्टर गिरने वाली जगह से बेड हटाया, उपायुक्त से मिलीं पीएमओ

Fri, 25 Sep 2026 12:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
Bed moved from the spot where plaster fell; PMO official met the Deputy Commissioner.
हिसार। जिला नागरिक अस्पताल के वार्ड-4 में छत का प्लास्टर गिरने की घटना के बाद वीरवार को पीएमओ डॉ. रीना जैन ने उपायुक्त महेंद्रपाल से मुलाकात की। उपायुक्त ने बीएंडआर (भवन और सड़कें) विभाग के अधिकारियों को मौके का निरीक्षण कर एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए। हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन ने प्लास्टर गिरने वाली जगह से बेड हटाकर दूसरी जगह रखवा दिया।
विज्ञापन

वहीं हादसे में घायल खरड़ अलीपुर निवासी पूनम रानी को उपचार के बाद छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। बुधवार दोपहर करीब तीन बजे वार्ड-4 में अचानक छत का प्लास्टर टूटकर नीचे गिर गया था। उस समय पूनम रानी बेड पर थी। प्लास्टर उसके सिर पर गिरने से उसे चोटें आईं। घटना की सूचना मिलने पर पीएमओ डॉ. रीना जैन ने वार्ड का निरीक्षण किया था।
विज्ञापन

अन्य वार्डों में भी जर्जर हालात
जिला नागरिक अस्पताल के अन्य वार्डों में भी छत और भवन की स्थिति चिंताजनक नजर आई। निरीक्षण के दौरान नशा मुक्ति वार्ड की छत जर्जर हालत में दिखाई दी। इसके अलावा टीकाकरण वार्ड की ओर बना छज्जा भी खराब स्थिति में मिला। ऐसे में अन्य हिस्सों में भी वार्ड-4 जैसी घटना की आशंका बनी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सात करोड़ के सुंदरीकरण पर उठ रहे सवाल:
अस्पताल भवन के सुंदरीकरण के लिए हाल ही में 7 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया था जिसमें करीब आधी राशि खर्च भी हो चुकी है। इसके बावजूद भवन के कुछ हिस्सों में जर्जर स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सुंदरीकरण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं।

----------------
इस मामले में उपायुक्त से मुलाकात की थीं। उन्होंने बीएंडआर के अधिकारियों को बुलाकर अस्पताल का निरीक्षण करने और मिलने वाली कमियों को दूर करने को लेकर एस्टीमेट बनाने को कहा है।
डॉ. रीना जैन, पीएमओ, जिला नागरिक अस्पताल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed