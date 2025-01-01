Hisar News: धान-बाजरा की आवक ने पकड़ी रफ्तार, सरकारी खरीद शुरू होने का इंतजार

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शनिवार को जिले में 757.10 मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंचा। अब तक कुल आवक 2,305.70 मीट्रिक टन हो चुकी है। मंडियों में किसानों की फसल को आढ़ती खुली बोली पर खरीद है। खरीद के लिए सरकार ने तीन एजेंसियों हेफेड, एचडब्ल्यूसी एवं जिला एवं खाद्य आपूर्ति नियंत्रक विभाग को टेंडर जारी किया है लेकिन इसके बावजूद खरीद शुरू नहीं हो पाई है।बरवाला मंडी में सबसे अधिक 205.70 की एक दिन की बाजरा आवक हुई। बरवाला में अब तक सबसे अधिक बाजरा की आवक 378.40 रही। हिसार में 202.90 और उकलाना में 242.40 की आवक हुई है। हिसार मंडी में 135.50, उकलाना में 114.50 और आदमपुर में 24.60 की आवक दर्ज की गई। बालसमंद और कैमरी में आवक नहीं हुई।बाजरे की खरीद का ब्योरा (एमटी में) :मंडी: कुल आवकहिसार :202.90आदमपुर :40.70बरवाला :378.40उकलाना : 242.40धान की आवक में उकलाना आगेमंडियों में धान ग्रेड-ए की आवक जारी है। शनिवार को 757.10 मीट्रिक टन (एमटी) धान पहुंचा। अब तक कुल आवक 2,305.70 एमटी हो गई है। उकलाना मंडी में सबसे अधिक 523.20 एमटी धान आया। बरवाला में 185.60, आदमपुर में 26 और पाबड़ा में 22.30 एमटी आवक दर्ज की गई। बालसमंद, दौलतपुर और हिसार मंडी में धान की आवक नहीं हुई। उकलाना में अब तक 1,545.40 और बरवाला में 679.30 एमटी धान पहुंच चुका है। मंडी सुपरवाइजर अशोक कुमार ने बताया कि बाजरे की आवक जारी है। गेट पास के लिए छह कर्मचारियों की टीम लगाई गई है। सरकार ने खरीद कंपनियों को टेंडर जारी कर दिया है।