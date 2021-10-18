Hisar News: बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा के भाई को 3 हजार की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा

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एसीबी हांसी के जांच अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि आर्य नगर निवासी राकेश कुमार ने शिकायत दी थी कि उसके गांव में राजगढ़-चंडीगढ़ हाईवे के नजदीक कृषि भूमि पर कॉलोनी काटी गई है। इस भूमि के लिए नहरी पानी की सिंचाई व्यवस्था से संबंधित सीओओ बनवाने के लिए नहरी विभाग हिसार में आवेदन किया गया था। मामले की जिम्मेदारी जिलेदार राजेश कुमार के पास थी।शिकायत के अनुसार सीओओ बनाने के बदले राजेश कुमार ने राकेश से 3 हजार रुपये की मांग की। शिकायत मिलने पर एसीबी उपकेंद्र हांसी की टीम ने ट्रैप लगाया और शिकायतकर्ता से रकम लेते हुए राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार मंडल में प्राथमिकी दर्ज की गई है।