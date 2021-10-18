फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   A two-hour work boycott was observed in protest against the model online transfer policy.

Hisar News: मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के विरोध में दो घंटे कार्य बहिष्कार किया

Tue, 06 Oct 2026 01:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
A two-hour work boycott was observed in protest against the model online transfer policy.
नारनौंद। मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के विरोध में नर्सिंग अधिकारियों ने सोमवार से तीन दिवसीय कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। इसके तहत वे रोजाना सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक काम से अलग रहकर विरोध जता रहे हैं। सोमवार को भी नर्सिंग स्टाफ ने दो घंटे कार्य बहिष्कार किया।
विज्ञापन

नर्सिंग अधिकारी सुमन कुंडू, सुरेश देवी, मंजू वाला, रेनू दुहन, सुनीता सिहाग, सरोज बाला व सोमबीर ने कहा कि ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में नर्सिंग स्टाफ की व्यावहारिक समस्याओं और पदों की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। मौजूदा नीति से कर्मचारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
विज्ञापन

उन्होंने सरकार से नीति की समीक्षा कर समस्याओं का समाधान करने की मांग की। नर्सिंग अधिकारियों ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए स्थानांतरण नीति बनाते समय सेवा संबंधी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से जल्द बातचीत कर समाधान निकालने की मांग की, ताकि आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत न पड़े।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed