Hisar News: 8 लाख कीमत के 66 गुम मोबाइल फोन असल मालिकों को लौटाए

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उन्होंने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर बताया कि मोबाइल फोन केवल बातचीत का साधन नहीं है। इसमें लोगों की बैंकिंग, व्यक्तिगत दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी रहती है इसलिए मोबाइल गुम होने पर नागरिकों को तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए।साथ ही सीईआईआर पोर्टल पर भी मोबाइल की जानकारी दर्ज करवानी चाहिए। साइबर सेल हांसी के उप निरीक्षक विपिन और उनकी टीम ने लगातार तकनीकी प्रयास किए। टीम ने गुम हुए मोबाइल फोन के आईएमईआई नंबरों को ट्रेसिंग पर लगाया। तकनीकी माध्यम से जानकारी प्राप्त कर मोबाइल फोन बरामद किए गए।एसपी ने सीईआईआर पोर्टल के बारे में जानकारी दी। इसका पूरा नाम सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है। यह दूरसंचार विभाग की व्यवस्था है जो गुम या चोरी हुए मोबाइल को आईएमईआई नंबर के आधार पर ब्लॉक करती है। आईएनंबर 15 अंकों का होता है और इसे मोबाइल में *#06# डायल करके देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। नागरिक सीईआईआर पोर्टल पर भी मोबाइल को ब्लॉक करवाने की प्रक्रिया पूरी करें।