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Hindi News ›   Delhi ›   Congress workers celebrated Bhupinder Hooda's 79th birthday at his Delhi residence.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र हुड्डा का मनाया 79वां जन्मदिन, दिल्ली स्थित आवास पर काटा केक

Tue, 15 Sep 2026 11:12 PM IST
मयूर शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक Published by: मयूर शर्मा Updated Tue, 15 Sep 2026 11:12 PM IST
सार

हुड्डा ने शुद्ध दूध से बने केक को काटकर हुड्डा ने जन्मदिन मनाया। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं में उत्साह और बढ़ गया।

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Congress workers celebrated Bhupinder Hooda's 79th birthday at his Delhi residence.
दिल्ली स्थित आवास पर भूपेंद्र हुड्डा ने काटा केक - फोटो : माई सिटी रिपोर्टर

विस्तार
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पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 79वां जन्मदिन नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रदेशभर से कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। रोहतक से वरिष्ठ नेता जितेंद्र कुमार, समेत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक हुड्डा से मिलने नई दिल्ली पहुंचे।
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उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। हुड्डा ने शुद्ध दूध से बने केक को काटकर हुड्डा ने जन्मदिन मनाया। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं में उत्साह और बढ़ गया। पंकज भारद्वाज ने कहा कि हुड्डा कार्यकर्ताओं को परिवार मानते हैं, इसी स्नेह और अपनेपन की वजह से प्रदेशभर के लोग शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं। इस अवसर पर पंकज कुमार भारद्वाज, शैलेश खटाना, रज्जू चेयरमैन, हरिओम सिंह छोकर, बीर सिंह खटाना आदि मौजूद थे।
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