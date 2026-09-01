हरियाणा एसआईआर: शादीशुदा महिलाओं को वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर, बच्चों के भविष्य को लेकर भी हैं चिंतित

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VIDEO | Haryana SIR: Married women fear voter deletion, worry about the future of their children. विज्ञापन



The SIR exercise, a voter-list revision aimed at cleaning up electoral rolls has triggered anxiety among several women in Haryana who moved to the state after marriage. They say… pic.twitter.com/FmEyKxkf4l— Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2026 विज्ञापन विज्ञापन



हालांकि, कुछ महिलाओं का कहना है कि अब उनसे उनके मायके के पुराने वोटर रिकॉर्ड और दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो उनके पास अब उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, कुछ महिलाओं का कहना है कि अब उनसे उनके मायके के पुराने वोटर रिकॉर्ड और दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो उनके पास अब उपलब्ध नहीं हैं।

एसआईआर प्रक्रिया, जिसका मकसद वोटर लिस्ट को ठीक करना है, ने हरियाणा की उन कई महिलाओं में चिंता पैदा कर दी है जो शादी के बाद दूसरे राज्य से हरियाणा में आई थीं। उनका कहना है कि वो दशकों से हरियाणा में रह रही हैं और कई वर्षों से यहां वोट देती आ रही हैं।