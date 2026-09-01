फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Haryana SIR: Married women fear their names will be removed from the voter list

हरियाणा एसआईआर: शादीशुदा महिलाओं को वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर, बच्चों के भविष्य को लेकर भी हैं चिंतित

Tue, 01 Sep 2026 05:33 PM IST
मयूर शर्मा एएनआई, हरियाणा
एएनआई, हरियाणा Published by: मयूर शर्मा Updated Tue, 01 Sep 2026 05:33 PM IST
सार

महिलाओं का कहना है कि अब उनसे उनके मायके के पुराने वोटर रिकॉर्ड और दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो उनके पास अब उपलब्ध नहीं हैं। उनका कहना है कि वो दशकों से हरियाणा में रह रही हैं और कई वर्षों से यहां वोट देती आ रही हैं।

विज्ञापन
Haryana SIR: Married women fear their names will be removed from the voter list
हरियाणा एसआईआर: शादीशुदा महिलाओं को वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एसआईआर प्रक्रिया, जिसका मकसद वोटर लिस्ट को ठीक करना है, ने हरियाणा की उन कई महिलाओं में चिंता पैदा कर दी है जो शादी के बाद दूसरे राज्य से हरियाणा में आई थीं। उनका कहना है कि वो दशकों से हरियाणा में रह रही हैं और कई वर्षों से यहां वोट देती आ रही हैं।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन


हालांकि, कुछ महिलाओं का कहना है कि अब उनसे उनके मायके के पुराने वोटर रिकॉर्ड और दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो उनके पास अब उपलब्ध नहीं हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed