हरियाणा में पकड़े गए अवैध हथियार: सीआईए टीम की बड़ी कार्रवाई, चार आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

हांसी एसपी विनोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आरोपी आपस में संपर्क में थे और कथित तौर पर आपराधिक गैंग बनाकर वारदातों को अंजाम देने की तैयारी में थे। जांच के दौरान पुलिस को हथियारों की खरीद-फरोख्त और आरोपियों के आपसी कनेक्शन के बारे में भी जानकारी मिली है।पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के अनुसार सीआईए-1 टीम ने थाना शहर हांसी के मुकदमा नंबर 602 में कार्रवाई करते हुए सिकन्दर निवासी विकास नगर हांसी और आशीष निवासी अलीगढ़, हाल निवासी विकास नगर हांसी को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से दो अवैध देशी कट्टे और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए।पूछताछ में पुलिस के सामने आया कि सिकन्दर ने ये हथियार आशीष से खरीदे थे। पुलिस के मुताबिक, सिकन्दर इन हथियारों का इस्तेमाल अपनी माता की हत्या करने और आपराधिक गैंग बनाने के लिए करना चाहता था। इसी दौरान उसने एक देशी कट्टा अपने दोस्त आर्यन निवासी चारकुतब गेट हांसी को दे दिया।इसके बाद सीआईए-1 ने मुकदमा नंबर 603 में आर्यन को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा बरामद किया। पूछताछ में सामने आया कि आर्यन ने भी सिकन्दर के साथ मिलकर आपराधिक गैंग बनाने के उद्देश्य से हथियार लिया था। पुलिस के अनुसार, आर्यन का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।