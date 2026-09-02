विधायक के निर्देश पर चेयरपर्सन के साथ मिलकर करवाएंगे विकास कार्य : पार्षद

विज्ञापन

उप प्रधान जोगिंदर नंदा और पार्षद विजय गर्ग सहित अन्य पार्षदों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधायक के निर्देशों पर शहर के सभी वार्डों में एक महीने के अंदर विकास कार्य गति पकड़ेंगे। पार्षदों ने 3 सितंबर को चेयरपर्सन के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को भी विधायक के आश्वासन के बाद खारिज करवाने का निर्णय लिया है। यह अविश्वास प्रस्ताव 14 पार्षदों द्वारा लाया गया था।अविश्वास प्रस्ताव पर आज बैठकचेयरपर्सन प्रीति खन्ना के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज (2 सितंबर 2026) एडीसी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होगी। इससे पहले 9 जुलाई को यह बैठक स्थगित कर दी गई थी। यह मामला मुख्यमंत्री सैनी तक भी पहुंचा था। मुख्यमंत्री ने विधायक जरनैल सिंह और हांसी विधायक विनोद भ्याना को दोनों पक्षों में सहमति बनवाने के निर्देश दिए थे। विधायक जरनैल सिंह के निवास पर दोनों पक्षों में आपसी सहमति बनी थी। 3 सितंबर की बैठक इसी सहमति के बाद निश्चित की गई थी। माना जा रहा है कि आज की बैठक में मात्र औपचारिकता ही पूरी की जाएगी। इससे चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास की लटकी तलवार हट जाएगी।