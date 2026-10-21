Fatehabad News: डायल 112 के दो पुलिसकर्मी निलंबित और एसपीओ बर्खास्त

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ईएचसी दिलबाग, ईएचसी अनूप और एसपीओ धर्मबीर एक शिकायत पर डायल 112 की गाड़ी लेकर वाल्मीकि चौक पर पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने वहां बैठे लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया। लोगों ने पुलिसकर्मियों पर नशे की हालत में होने का आरोप भी लगाए हैं। पुलिसकर्मियों के व्यवहार से मौके पर तनाव की स्थिति बन गई और लोगों ने हंगामा भी किया।दूसरी डायल 112 पहुंची मौके परघटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 के नियंत्रण कक्ष में दी। सूचना मिलने के बाद दूसरी टीम मौके पर पहुंची और कथित तौर पर अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों को वहां से अपने साथ ले गई। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस के उच्चाधिकारियों तक पहुंची।एसपी ने लिया संज्ञान, जांच के निर्देशपुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार का कहना है कि पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर ने ईएससी दिलबाग, ईएचसी अनूप को निलंबित और एसपीओ धर्मबीर को बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। अब जांच के दौरान घटना से जुड़े तथ्यों और लगाए गए आरोपों की पड़ताल की जाएगी।