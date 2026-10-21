फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Canadian Brothers defeated Binny Super Kings by 6 wickets.

Fatehabad News: कनाडियन ब्रदर्स ने बिन्नी सुपर किंग्स को 6 विकेट से दी मात

Wed, 21 Oct 2026 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 21 Oct 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
Canadian Brothers defeated Binny Super Kings by 6 wickets.
आरपीएल सीजन-2 क्रिकेट टूर्नामेंट में क्रिकेट मैच में खेलते हुए खिलाड़ी :संवाद
रतिया। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहे आरपीएल सीजन-2 क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में कनाडियन ब्रदर्स ने बिन्नी सुपर किंग्स को छह विकेट से हरा दिया। कनाडियन ब्रदर्स के बल्लेबाज विक्रम राणा ने 36 गेंदों में 112 रन की तूफानी पारी खेली।
विज्ञापन

शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। आयोजन समिति के सदस्य सम्राट सग्गू, प्रवीण मराठा, लवदीप मान, गोविंद सैनी, पीयूष और सतीश पटवारी ने बताया कि टॉस जीतकर कनाडियन ब्रदर्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बिन्नी सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 213 रन बनाए।
विज्ञापन

टीम की ओर से मनमोहन खोखर ने सर्वाधिक 79 रन का योगदान दिया। 214 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कनाडियन ब्रदर्स की टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी की। विक्रम राणा ने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाते हुए महज 36 गेंदों में 112 रन बनाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

टीम ने 17.3 ओवर में चार विकेट खोकर 217 रन बना मुकाबला जीत लिया। मुकाबले के दौरान विधायक सरदार जरनैल सिंह, पंजाबी अभिनेता हॉबी धालीवाल, अभिनेता दीपक कंबोज, बाबा पपली, बाबा चिरंजी महंत, गुरबीर संधू, बुट्टा भुल्लर आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed