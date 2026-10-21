Fatehabad News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त

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घटना के बाद कार चालक मौके से भाग गया। रिट्ज कार टोहाना रोड की तरफ से तेज गति से आ रही थी। गीता कॉलोनी के पास चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और सड़क किनारे खड़ी बोलेरो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो आगे खड़ी दो अन्य गाड़ियों से टकरा गई। इस दौरान एक गाड़ी कुछ दूरी तक घिसटती चली गई।हादसे के समय आसपास लोग मौजूद थे। गनीमत रही कि कोई वाहन की चपेट में नहीं आया और बड़ा हादसा टल गया। टक्कर के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं, रिट्ज कार चालक अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग गया।