Fatehabad News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 22 Oct 2026 12:08 AM IST
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समाधान शिविर
जनसुनवाई - फतेहाबाद के लघु सचिवालय के सभागार में आमजन की सुनवाई के लिए समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
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समस्याएं - टोहाना के पुराने डीएसपी कार्यालय में एसपी सुनेंगी लोगों की समस्याएं दोपहर 12 बजे।
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रोष
प्रदर्शन - फतेहाबाद के दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कार्यालय में कर्मचारियों का प्रदर्शन सुबह 9 बजे से।
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राजनीति
प्रदर्शन - फतेहाबाद के भट्टू, रतिया और नागपुर खंड में वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस की पद यात्रा एवं प्रदर्शन सुबह 10 बजे।
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जनसुनवाई - फतेहाबाद के लघु सचिवालय के सभागार में आमजन की सुनवाई के लिए समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
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समस्याएं - टोहाना के पुराने डीएसपी कार्यालय में एसपी सुनेंगी लोगों की समस्याएं दोपहर 12 बजे।
रोष
प्रदर्शन - फतेहाबाद के दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कार्यालय में कर्मचारियों का प्रदर्शन सुबह 9 बजे से।
राजनीति
प्रदर्शन - फतेहाबाद के भट्टू, रतिया और नागपुर खंड में वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस की पद यात्रा एवं प्रदर्शन सुबह 10 बजे।