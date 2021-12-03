Fatehabad News: नगर में आज

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जनसुनवाई - फतेहाबाद के लघु सचिवालय के सभागार में आमजन की सुनवाई के लिए समाधान शिविर सुबह 10 बजे।

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समस्याएं - टोहाना के पुराने डीएसपी कार्यालय में एसपी सुनेंगी लोगों की समस्याएं दोपहर 12 बजे।

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रोष

प्रदर्शन - फतेहाबाद के दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कार्यालय में कर्मचारियों का प्रदर्शन सुबह 9 बजे से।

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राजनीति

प्रदर्शन - फतेहाबाद के भट्टू, रतिया और नागपुर खंड में वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस की पद यात्रा एवं प्रदर्शन सुबह 10 बजे।

समाधान शिविर