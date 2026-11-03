Fatehabad News: दिवाली पर मिठाई दुकानों और प्लांटों की जांच, तीन सैंपल लिए

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सीएम फ्लाइंग ने इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह के नेतृत्व में चौधरी रसगुल्ला प्लांट और श्रीखाटू श्याम मिष्ठान भंडार की जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि राठी के नेतृत्व में विभाग की टीम ने मिठाइयों के नमूने एकत्रित किए। इसके अलावा कुलां और जाखल क्षेत्र में भी मिठाइयों की जांच कर तीन सैंपल लिए गए।नागरिक अस्पताल के विशेषज्ञ डॉ. मनीष टुटेजा ने बताया कि मिलावटी मावा, नकली घी, घटिया तेल और कृत्रिम रंगों से बनी मिठाइयों के सेवन से उल्टी, दस्त, पेट दर्द और फूड प्वाइजनिंग हो सकती है। कुछ हानिकारक रसायनों के लंबे समय तक सेवन से लीवर और किडनी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने मिठाई खरीदते समय गुणवत्ता, साफ-सफाई और निर्माण की तारीख जांचने की सलाह दी।