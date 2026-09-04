Fatehabad News: हड़ताली कर्मियों ने मुंडन करवा जताया रोष

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शुक्रवार को भी एजेंसी के चालक और हेल्पर काम पर नहीं पहुंचे। इसके बाद नगर परिषद के एचकेआरएन के तहत तैनात चालकों ने डोर टू डोर कचरा उठान की गाड़ियां चलाईं और ग्रुप डी कर्मचारियों ने हेल्पर की जिम्मेदारी संभाली। शहर में कचरा उठाने के लिए 15 गाड़ियां भेजी गईं।इस बीच नगर परिषद प्रशासन की शिकायत पर 14 कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कार्यालय में कचरा फेंकने और कचरा उठान की गाड़ियां रोकने के आरोप में यह कार्रवाई हुई है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वे एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। कर्मचारियों की मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।वहीं शुक्रवार को हड़ताल के दौरान 12 सफाई और दमकल कर्मचारियों ने विरोध जताते सामूहिक रूप से मुंडन करवाया। धरने की अध्यक्षता इकाई प्रधान नरेश राणा ने की जबकि मंच संचालन सचिव ओमप्रकाश लोट ने किया।आज काम पर नहीं लौटे तो बढ़ सकती है परेशानीसरकार की तरफ से कर्मचारियों को 5 सितंबर तक ड्यूटी पर लौटने के निर्देश जारी किए गए हैं। नगर परिषद प्रशासन फतेहाबाद में तैनात 136 कर्मचारियों को तीन बार नोटिस भी दे चुका है। ऐसे में अगर शनिवार को कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं लौटते हैं तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में स्थायी कर्मचारियों पर सस्पेंड और पालिका रोल के कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक सकती है। एस्मा लागू कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी पर कर्मचारी नेता सतबीर सहारण ने कहा कि कर्मचारी एफआईआर, जेल या बर्खास्तगी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। सरकार और प्रशासन चाहे जितनी भी सख्त कार्रवाई कर ले जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं आंदोलन इसी तरह मजबूती से जारी रहेगा।12 कर्मचारियों ने मुंडवाया सिरअपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सफाई और दमकल कर्मचारियों ने सरकार की ओर से की जा रही अनदेखी और प्रशासन की दमनकारी नीतियों के विरोध में सामूहिक रूप से अपना मुंडन करवाया। प्रदर्शन के दौरान हिंदू मान्यताओं का हवाला देते हुए 12 प्रमुख कर्मचारी नेताओं ने अपना सिर मुंडवाया। सिर मुंडवाने वालों में नगरपालिका कर्मचारी संघ के जिला प्रधान विजय ढाका, सर्व कर्मचारी संघ के फतेहाबाद ब्लॉक प्रधान राजपाल मित्ताथल, अग्निशमन यूनियन के राज्य सचिव सतबीर सहारण, जिला प्रधान विनोद खिचड़, सत्यवान टाक, अनिल चौहान, राम, जसवंत, सुरेश, मोनू, संजू रत्ति, बंटी शीर्षवाल और पंकज भादू शामिल रहे।