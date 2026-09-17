फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Searched for the method on Google before consuming poison.

Fatehabad News: जहर खाने से पहले गूगल पर देखा तरीका

Thu, 17 Sep 2026 10:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 17 Sep 2026 10:35 PM IST
विज्ञापन
Searched for the method on Google before consuming poison.
फतेहाबाद। भीमां बस्ती निवासी गौरव ने खुदकुशी करने से पहले गूगल पर सर्च कर जहर खाने का तरीका देखा। उसके मोबाइल की सर्च हिस्ट्री से यह खुलासा हुआ है। अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पर लिखे मैसेज (सुसाइड नोट) में पैसे हारने का जिक्र किया है।
विज्ञापन

पुलिस को अंदेशा है कि गौरव ऑनलाइन गेमिंग करता था और फाइनेंसरों से लिए पैसे हार गया था। वीरवार शाम तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पुलिस पूछताछ में पिता रोहित ने बताया कि गौरव ने फार्मेसी कर रखी थी। पिछले दो से तीन दिन से वह परेशान था।
विज्ञापन

उसने हिसार के फाइनेंसरों से दस लाख रुपये लिए थे जिसकी 80 हजार रुपये हर महीने की किस्त थी। उसके मोबाइल पर मिले मैसेज के मुताबिक वह दूसरी किस्त की व्यवस्था नहीं कर पाया था। उसने आरोपियों को ब्लैंक चेक दे रखे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

परिजनों के मुताबिक गौरव ने सुबह करीब 4 बजे जहरीला पदार्थ निगला। उसने गूगल पर सुसाइड करने का तरीका भी देखा था। उसने यह सर्च किया कि जहर लेने के लिए पानी गर्म लेना है या ठंडा। उसे पता था कि जहर किस समय ज्यादा असर करेगा।

दोपहर में उसने अपनी बुआ को फोन कर बताया कि उसने जहरीला पदार्थ निगल लिया है और एक घंटा है, अगर आ सको तो मिल जाओ। एसपी निकिता खट्टर ने बताया कि व्हाट्सएप पर मिले मैसेज में पैसे हारने का जिक्र है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed