Fatehabad News: हिंदी-संस्कृत समूहगान में एसबीपी डीएवी ने जीती ओवरऑल ट्रॉफी
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sun, 04 Oct 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
फतेहाबाद। सेठ बद्री प्रसाद डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल, फतेहाबाद के विद्यार्थियों ने हिंदी एवं संस्कृत समूहगान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में दोनों वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए डीएवी की टीम ने ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम की।
उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर टीम का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। इस अवसर पर आयोजित गुरुवंदन एवं छात्र वंदन कार्यक्रम में विद्यालय की अंग्रेजी अध्यापिका विनीता मक्कड़ को उनके उल्लेखनीय शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं, कक्षा बारहवीं की छात्रा पूर्वी को बोर्ड परीक्षा एवं सीएलएटी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।
प्रधानाचार्या सुनीता मदान ने विजेता विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच प्रदान करना और उन्हें निरंतर उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करना विद्यालय की प्राथमिकता है। विद्यालय प्रबंधन समिति एवं समस्त स्टाफ ने पूर्वी, विनीता मक्कड़, संगीत शिक्षक डॉ. अश्वनी शर्मा व विजेता विद्यार्थियों को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर टीम का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। इस अवसर पर आयोजित गुरुवंदन एवं छात्र वंदन कार्यक्रम में विद्यालय की अंग्रेजी अध्यापिका विनीता मक्कड़ को उनके उल्लेखनीय शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं, कक्षा बारहवीं की छात्रा पूर्वी को बोर्ड परीक्षा एवं सीएलएटी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।
विज्ञापन
प्रधानाचार्या सुनीता मदान ने विजेता विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच प्रदान करना और उन्हें निरंतर उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करना विद्यालय की प्राथमिकता है। विद्यालय प्रबंधन समिति एवं समस्त स्टाफ ने पूर्वी, विनीता मक्कड़, संगीत शिक्षक डॉ. अश्वनी शर्मा व विजेता विद्यार्थियों को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी।
विज्ञापन