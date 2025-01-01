Fatehabad News: हिंदी-संस्कृत समूहगान में एसबीपी डीएवी ने जीती ओवरऑल ट्रॉफी

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उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर टीम का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। इस अवसर पर आयोजित गुरुवंदन एवं छात्र वंदन कार्यक्रम में विद्यालय की अंग्रेजी अध्यापिका विनीता मक्कड़ को उनके उल्लेखनीय शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं, कक्षा बारहवीं की छात्रा पूर्वी को बोर्ड परीक्षा एवं सीएलएटी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।प्रधानाचार्या सुनीता मदान ने विजेता विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच प्रदान करना और उन्हें निरंतर उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करना विद्यालय की प्राथमिकता है। विद्यालय प्रबंधन समिति एवं समस्त स्टाफ ने पूर्वी, विनीता मक्कड़, संगीत शिक्षक डॉ. अश्वनी शर्मा व विजेता विद्यार्थियों को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी।