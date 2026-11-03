Fatehabad News: रोडवेज कर्मचारियों का एलान, 5-6 नवंबर को रहेगा चक्का जाम

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प्रदर्शन के दौरान सांझा मोर्चा की बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की गई। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि 4 नवंबर की रात से ही रोडवेज की कोई भी बस रात्रि सेवा पर नहीं जाएगी। वहीं 5-6 नवंबर को प्रदेशभर में सभी बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा।कर्मचारी नेताओं ने कहा कि किसी भी डिपो के कर्मचारियों के साथ अन्याय होने पर प्रदेशभर के कर्मचारियों का दायित्व है कि वे उनके समर्थन में खड़े हों। उन्होंने आमजन से अपील की कि 5-6 नवंबर को बस सेवाएं बंद रहेंगी। ऐसे में यात्री अपनी यात्रा के लिए पहले से वैकल्पिक व्यवस्था कर लें और आंदोलन में सहयोग दें।प्रदर्शन में जागृति मंच के प्रधान अनिल जय हिंद, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के प्रधान भीम सिंह चक्का, संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रधान विजय नागपुर, महासंघ से हनुमान वर्मा, चालक संघ से हर्ष डारा और सर्व कर्मचारी संघ से राजकुमार बीघड़ सहित विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।