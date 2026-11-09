Fatehabad News: रामरमी के बहाने नेताओं ने साधे सियासी तार

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कांग्रेस विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने अपने फार्म हाउस पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों से रामरमी कर उनका हालचाल जाना। भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक दुड़ाराम ने भट्टू रोड स्थित अपने निवास पर लोगों से मुलाकात कर त्योहार की शुभकामनाएं दीं।टोहाना में राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला भी अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मिले। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण जोड़ा ने भी संगठन से जुड़े लोगों के साथ बातचीत की। राजनीतिक हलकों में इन मुलाकातों को नेताओं की संगठन में पकड़ मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कार्यकर्ता किसी भी दल की संगठनात्मक ताकत होते हैं। उनसे लगातार संपर्क बनाए रखना नेताओं की सक्रियता और संगठन के प्रति जुड़ाव दर्शाता है। ऐसे में त्योहारों पर रामरमी के बहाने नेताओं का कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच पहुंचना जनसंपर्क बनाए रखने की कवायद भी है।