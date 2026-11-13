Fatehabad News: नंगल में पशु बाड़ों से वसूली के आरोप, व्यापारियों ने लगाई गुहार

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इस मामले में ओड समाज के पशु व्यापारियों ने गांव नंगल में बैठक की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जलोपुर में पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा के निवास पर पहुंचकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता को ज्ञापन सौंपा और न्याय की मांग की।जिला पार्षद प्रतिनिधि धोलू मजोका, पूर्व सरपंच छिंदरपाल मजोका सहित अन्य व्यापारियों ने बताया कि कुछ लोग खुद को पशु ठेकेदार बताकर गांव नंगल के पशु बाड़ों का ठेका लेने का दावा कर रहे हैं। वे व्यापारियों पर निर्धारित राशि देने का दबाव बना रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार ये बाड़े उनके पुश्तैनी हैं। वे वर्षों से यहां पशुओं की खरीद-बिक्री कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं।भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने मामले का संज्ञान लेते हुए बीडीपीओ रतिया को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद बीडीपीओ ने पुलिस को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत नंगल और सरदारेवाला में चल रहे कथित अवैध पशु मेलों को बंद करवाने के लिए सहायता मांगी है।