Fatehabad News: एसआईआर के विरोध में जजपा का प्रदर्शन

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जजपा के वरिष्ठ नेता कुलजीत कुलडिया ने कहा कि गेहूं के एमएसपी में केवल 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि महंगाई के साथ डीजल, खाद, कीटनाशकों और कृषि उपकरणों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में गेहूं के समर्थन मूल्य में कम से कम 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की जानी चाहिए।पार्टी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुनरीक्षण के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने हटाए गए नामों को दोबारा सूची में शामिल करने और सभी नागरिकों के मतदान के अधिकार की रक्षा करने की मांग की।इस मौके पर प्रदेश महासचिव खैराती लाल, मोहित खिचड़, आनंद गुर्जर, कुलदीप सिगड़, धर्मवीर गौरछिया और कृष्ण सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।