Fatehabad News: नगर में आज

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धरना : फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान संगठन का धरना सुबह 9 बजे से।



रोष - रतिया के एसडीएम कार्यालय के बाहर फसल मुआवजे की मांग के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से प्रदर्शन सुबह 10 बजे।

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शिविर

जनसुनवाई - फतेहाबाद के लघु सचिवालय के सभागार में आमजन की शिकायतों सुनवाई के लिए समाधान शिविर सुबह 10 बजे।

समाधान - टोहाना के पुराना डीएसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक निकिता करेंगी शिकायतों की सुनवाई सुबह 10 बजे।



रक्तदान : टोहाना में अनुभवी स्वास्थ्य मित्र चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भाटिया धर्मशाला में रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे।-

राजनीति

सम्मेलन : फतेहाबाद के उदय कमल में भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन प्रदेशाध्यक्ष अर्चना के नेतृत्व में सुबह 11 बजे।

प्रदर्शन