Fatehabad News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 11 Nov 2026 10:43 PM IST
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प्रदर्शन
धरना : फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान संगठन का धरना सुबह 9 बजे से।
रोष - रतिया के एसडीएम कार्यालय के बाहर फसल मुआवजे की मांग के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से प्रदर्शन सुबह 10 बजे।
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शिविर
जनसुनवाई - फतेहाबाद के लघु सचिवालय के सभागार में आमजन की शिकायतों सुनवाई के लिए समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
समाधान - टोहाना के पुराना डीएसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक निकिता करेंगी शिकायतों की सुनवाई सुबह 10 बजे।
रक्तदान : टोहाना में अनुभवी स्वास्थ्य मित्र चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भाटिया धर्मशाला में रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे।-
राजनीति
सम्मेलन : फतेहाबाद के उदय कमल में भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन प्रदेशाध्यक्ष अर्चना के नेतृत्व में सुबह 11 बजे।
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धरना : फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान संगठन का धरना सुबह 9 बजे से।
रोष - रतिया के एसडीएम कार्यालय के बाहर फसल मुआवजे की मांग के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से प्रदर्शन सुबह 10 बजे।
शिविर
जनसुनवाई - फतेहाबाद के लघु सचिवालय के सभागार में आमजन की शिकायतों सुनवाई के लिए समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
समाधान - टोहाना के पुराना डीएसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक निकिता करेंगी शिकायतों की सुनवाई सुबह 10 बजे।
रक्तदान : टोहाना में अनुभवी स्वास्थ्य मित्र चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भाटिया धर्मशाला में रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे।-
राजनीति
सम्मेलन : फतेहाबाद के उदय कमल में भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन प्रदेशाध्यक्ष अर्चना के नेतृत्व में सुबह 11 बजे।