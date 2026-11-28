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अभियान की तैयारियों को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीन जोड़ा की अध्यक्षता में मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई। इसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा और संगठनात्मक तैयारियों पर चर्चा की गई।अभियान के प्रदेश सहसंयोजक एवं चेयरमैन भारत भूषण मिढा ने बताया कि प्रत्येक मंडल में जनसुनवाई कार्यक्रम अनिवार्य रहेगा। इसमें आमजन की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों से समन्वय किया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से संवाद भी किया जाएगा।जिलाध्यक्ष प्रवीन जोड़ा ने कहा कि अभियान के दौरान सेवा कार्यों, जनसमस्याओं के समाधान और संगठनात्मक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने मंडल स्तर पर सभी कार्यक्रमों की तैयारियां समय पर पूरी करने की बात कही।बैठक में जिला महामंत्री विकास ललोदा, जिला उपाध्यक्ष इंद्र गावड़ी, जिला सचिव संकेत गर्ग, मन की बात प्रमुख विक्रम शर्मा, मनजीत शर्मा, पूनम सिंगला, मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा, डॉ. मनदीप योगी, जसवंत माचरा और सीताराम पूनिया सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।