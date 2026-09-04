Fatehabad News: मंडियों में अगेती बासमती की आवक शुरू

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अगेती धान की कटाई शुरू होने से फिलहाल मंडियों में 1509 किस्म की सीमित आवक हो रही है। किसानों के अनुसार अगले 15 दिनों में अगेती और मध्यम धान की कटाई तेज होगी। इसके साथ ही मंडियों में आवक भी बढ़ेगी।किसानों को शुरुआती दौर में अच्छे भाव मिलने से उत्साह है। आवक बढ़ने के साथ धान की खरीद भी जोर पकड़ने की संभावना है। 1509 किस्म की कटाई सबसे पहले शुरू हुई है। इसके बाद अन्य किस्मों की फसल तैयार होगी। इससे मंडियों में धान की आवक और बढ़ेगी।3.32 लाख एकड़ में धान की खेतीइस बार जिले में धान का कुल रकबा 3,32,967 एकड़ है। इसमें गैर-बासमती धान 2,97,729 एकड़ में बोया गया है। वहीं बासमती धान का रकबा 35,228 एकड़ है। बासमती क्षेत्र में अगेती किस्म 1509 की फसल सबसे पहले तैयार हुई है। इसकी कटाई शुरू होने के साथ मंडियों में आवक का सिलसिला भी शुरू हो गया है।अच्छी पैदावार से किसानों को मुनाफे की उम्मीदशहर की पुरानी अनाज मंडी में किसान जयपाल, पालाराम, हीरालाल और मेवा सिंह ने बताया कि इस बार धान की फसल की पैदावार प्रति एकड़ 20 से 22 क्विंटल हो रही है। वहीं पिछले साल की अपेक्षा इस बार 1509 के भाव में करीब 700 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आई है। करीब चार हजार रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलने से किसानों को फसल में अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है।:: फिलहाल मंडियों में अगेती धान की आवक शुरू हुई है। आने वाले 15 दिनों में कटाई का दायरा बढ़ने के साथ मंडियों में धान की आवक भी तेजी आने की उम्मीद है। किसानों के अनाज मंडी में पेयजल शौचालय सहित सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है।- अमित रोहिल्ला, सचिव मार्केट कमेटी, फतेहाबाद।